Trafic de bois : Le maire de Oulampane arrêté

Le maire d’Oulamapane ( Bingona) Lansana Sané est depuis hier dans les liens de la détention. Il a été arrêté et placé en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor à la suite d’une plainte déposée contre lui par les populations de plusieurs villages de la commune de Sindia.



En effet, ces dernières l’accusent de coupe de bois illicite dans la forêt de Fogny, renseignent « l’As « et « EnQuête ». Lamine Sané, par ailleurs haut conseiller des collectivités territoriales, sera jugé demain. Il faut noter qu’à la suite du massacre de Boffa, les autorités avaient interdit la coupe du bois dans les forêts de la région de la Casamance.