Trafic de bois : Le maire de Oulampane condamné

Le maire de la commune rurale d’Oulampane, Lansana Sané, a été condamné par le Tribunal départemental de Bignona à trois mois de prison avec sursis, ainsi qu’un million de FCfa de dommages et intérêts qu’il devra verser à la partie civile, les Eaux et forêts de Bignona.



Quand à ses cinq co-inculpés que sont Pape Alassane Cissé, Nfaly Mané, Aliou Dieng, Mar Dramé et Vieux Sagna, qui avaient été aussi arrêtés dans cette affaire d’exploitation frauduleuse de produits forestiers dans le village de Tankoron, ils ont écopé d’une peine de deux mois de prison avec sursis et de 500 000 FCfa de dommages et intérêts.



Ils avaient été arrêtés pour coupe de bois sans autorisation dans la forêt de Fogny, avant de bénéficier d’une liberté provisoire quelques jours plus tard.











IGFM