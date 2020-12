Trafic de bois: Un conducteur de camion qui transportait 141 troncs de madriers arrêté

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

Les trafiquants de bois qui détruisent la forêt en Casamance ne sont près d’abandonner leur business qui est du reste très lucratif. Malgré l’implication de toutes les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le trafic de bois, ils continuent de se livrer à ce commerce illicite de bois.



Hier, indiquent nos confrères de L'As, les éléments de la gendarmerie de Sédhiou ont arrêté, dans la forêt du Boudié dans l’arrondissement de Djiredji, un conducteur de camion qui transportait 141 troncs de madriers. Cette saisie est le fruit de la lutte contre la coupe illégale de bois de la brigade de Sédhiou. Les madriers sont mis à la disposition des Eaux et Forêts.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos