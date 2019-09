Trafic de cartes d'identité et de passeports démantelé: Le Commissariat de Rosso Sénégal met aux arrêts ses membres

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Un réseau de faussaires a été démantelé par le commissariat spécial de police de Rosso Sénégal. Il s’agit d’une bande constituée de neuf personnes, dont un chef de quartier, un agent municipal à la mairie de Pout et trois Guinéens. Un autre présumé complice, en fuite, a été localisé dans un pays limitrophe.



Ces trafiquants, poursuivis pour faux, usage de faux et association de malfaiteurs, ont été arrêtés et déférés au parquet du procureur de la République de Saint-Louis.



D’après le quotidien Enquête, les mis en cause sont accusés d'avoir délivré frauduleusement à des Guinéens, des cartes d'identité et passeports sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos