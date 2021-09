Trafic de chanvre indien: Ismaïla Mbengue menait ses activités au centre commercial Aïda Mbodj En compagnie de ses acolytes, Serigne Fallou Sarr et Ibrahima Khalil Dia, Ismaïla Mbengue a comparu hier au Tribunal de Grande Instance de Dakar. Si les deux premiers sont poursuivis pour détention de drogue, le troisième, lui, répondait du chef de trafic de chanvre indien.

Les prévenus encourent des peines allant de un an à 3 ans de prison ferme. La sentence sera prononcée le 28 septembre prochain.

Suite à une dénonciation anonyme faisant état d’un intense trafic de chanvre indien au centre commercial Aida Mbodj, la Police a effectué une descente dans la maison où logeait Ismaïla Mbengue. Dans l’une des

chambres de cette maison, les policiers ont trouvé 3 personnes en train de conditionner des cornets de 2.000 et de 1.000 FCfa.



Selon "L'As", au commissariat où il a été conduit, Serigne Fallou Sarr a révélé qu’Ismaïla Mbengue est son fournisseur. Poursuivant, il indique que ce jour-là, il s’est rendu au centre commercial pour se procurer de la drogue. L’occasion faisant le larron, il l’a aidé à conditionner les cornets. Son acolyte Ibrahima Khalil Dia a servi la même version. Mais devant la barre des flagrants délits de Dakar, les prévenus ont retourné leur veste en versant dans la dénégation.



Multirécidiviste, Ismaïla Mbengue qui en est à sa quatrième comparution pour les mêmes faits, a nié les faits, bien qu’il ait été mouillé par les deux autres mis en cause. Jurant sur tous les saints, il déclare qu’il n’a jamais vendu de la drogue. D’ailleurs, il ajoute que c’est à la police qu’il a su les faits qui lui sont reprochés. Mais à la suite de ces propos, il a fait un revirement en reconnaissant qu’il détenait un cornet de yamba de

2.000 FCfa au moment de son interpellation.



Ibrahima Khalilou Dia raconte qu’il était venu au centre commercial pour chercher de la peinture, mais ses camarades lui ont offert un joint qu’il a grillé. Rappelant que le cerveau de l’affaire Ismaïla Mbengue a eu à

plusieurs reprises des démêlés avec la justice, la parquetière relève que les prévenus ont tenté de se couvrir les uns les autres pour éviter le glaive de la justice.



Pourtant, indique la représentante du ministère public, les sieurs Sarr et Dia avaient déclaré à l’enquête qu’ils étaient sur les lieux afin de conditionner de l’herbe qui tue pour Ismaïla Mbengue. C’est pourquoi, elle a demandé au tribunal de condamner Serigne Fallou Sarr et Ibrahima Khalilou Dia à un an de prison ferme et Ismaïla Mbengue, à 3 ans ferme.



Selon Me Abdoulaye Tall, les mis en cause n’ont jamais reconnu l’offre ni le trafic de drogue. Ainsi après avoir sollicité la requalification des faits en détention, le conseil de la défense a plaidé l’application bienveillante de la loi. Délibéré le 28 septembre prochain.

