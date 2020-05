Trafic de chanvre indien: La Douane de Fatick a saisi 167 kg, d’une valeur de plus de 11 millions FCfa

Les gabelous de la région de Fatick ont encore frappé un grand coup, dans ce contexte particulier de riposte contre le Covid-19. Le bureau des Relations publiques de la Douane, précise qu'une importante quantité de chanvre indien a été saisie par les douaniers.



Dans la région de Fatick, plus particulièrement dans la commune de Toubacouta, les contrebandiers tentent souvent des passages irréguliers, soit par motos Jakarta ou par véhicules hippomobiles. La semaine dernière, des opérations enclenchées par la subdivision de Fatick, ont permis de saisir ce vendredi, aux environs de 01 heure du matin, 107 kilogrammes de chanvre indien et du moyen de transport par les hommes de la brigade maritime de Toubacouta, pour une valeur de 7 600 000 FCfa, renseigne le communiqué dont ‘’Source A’’ détient copie.



Toujours dans le département de Foundiougne, dans la commune de Diossong, la brigade commerciale de Karang a réalisé en début de semaine à Paka Thiaré, une localité du département de Nioro dans la région de Kaolack, une autre saisie de 60 kilogrammes de chanvre indien.



Au total, la semaine a été prolifique pour la Douane, avec 167 kilogrammes de chanvre indien saisis, pour une valeur de 11 200 000 FCfa.

