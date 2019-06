Trafic de chanvre indien et agressions : la police des Parcelles Assainies arrête un gang de 9 personnes La police des Parcelles Assainies a mis aux arrêts un gang de 9 malfaiteurs qui opéraient dans le secteur de Yoff, au cours d’une opération de sécurisation dans la nuit du dimanche au lundi. Les malfaiteurs s’activaient surtout dans le trafic de chanvre indien et autres agressions. La police a saisi un important arsenal, avec notamment des armes blanches dont se servait le gang, et 18 cornets de chanvre indien, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 09:09



