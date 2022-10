Trafic de devises : un Gambien arrêté à Ziguinchor avec 1470 billets noirs Un jeune gambien en possession de 1 470 billets noirs a été interpellé par la police. Son arrestation a eu lieu vers la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, plus précisément à Mpack.

Âgé de 35 ans, selon les informations recueillies par Seneweb et partagées par Bes bI, le trafiquant a été acheminé au commissariat central de Ziguinchor où il est placé en garde à vue le 6 octobre dernier.



Il sera ainsi présenté, ce lundi, au procureur qui va décider du sort qui lui sera réservé.



