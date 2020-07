Trafic de drogue : 26 personnes arrêtées durant le mois de juin

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020

La police nationale a dressé aussi son bilan du mois de juin dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé. En effet, précise L’As, l’Office Central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a démantelé plusieurs groupes criminels durant le mois de juin 2020. Au cours des différentes opérations, les limiers ont saisi 108 kilogrammes de chanvre indien et 31 personnes sont arrêtées et mises à la disposition de la justice, dont 26 pour trafic.



Dans le même sillage, les éléments de l’Ocrtis ont interpellé 02 personnes pour faux monnayage portant sur une valeur de 21,080 millions FCFA et trafic de véhicules volés. Les flics ont saisi également des motocyclettes, charrettes ainsi qu’un fusil de chasse.



