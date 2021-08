Trafic de drogue : Tambadou, l’étudiant vendait des barbituriques à des mineurs Beaucoup de mineurs s’adonnent maintenant à la consommation de la drogue en prenant certains médicaments. Mamadou Tambadou qui s’investit dans ce créneau a été arrêté alors qu’il procédait à la livraison de ces produits. Poursuivi pour exercice illégal de profession réglementée, vente illégale de médicaments, mise en danger et offre ou cession de drogue, Mamadou Tambadou a été condamné à un mois de prison ferme.

Pour endiguer le fléau de l’usage de la drogue chez les mineurs qui fait des ravages, la police a ouvert une enquête. Et elle n’a pas mis du temps pour alpaguer les vendeurs de barbituriques qui fournissent les jeunes consommateurs.



En réalité, les policiers ont été informés qu’un certain Mass était le cerveau de ce commerce illicite et que Mamadou Tambadou surnommé «Choulo» s’activait aussi dans la vente de médicaments.



Afin de le mettre hors état de nuire, un des éléments de la police s’est fait passer pour un consommateur en passant une commande de deux pions dont l’unité s’échange contre 10.000 Fcfa. C’est au moment de la livraison que Choulo est appréhendé.



Placé sous mandat dépôt le 23 aout dernier, il a comparu jeudi devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour exercice illégal de profession réglementée, vente illégale de médicament, mise en danger et offre ou cession de drogue.



Niant les faits, l’étudiant en 3ème année de mécanique affirme : «Une fille m’a appelé pour se procurer du médicament qui contient de l’ecstasy. Je lui ai donné rendez-vous afin de lui indiquer là où je l’achète souvent. Lorsque je me suis rendu au lieu du rendez-vous, j’ai été arrêté. J’avais acheté la drogue pour ma propre consommation, mais le médicament est un anti dépressif pour ma soeur. J’ai acheté le comprimé à la cité Mixta», dit-il.



Toutefois, la parquetière l’a interrompu pour lui signifier qu’il n’a pas été arrêté ex-nilo. «Vous vendez des médicaments de manière illégale et de surcroit à des mineurs. Les médicaments contiennent de la drogue, car ils contiennent de l’ecstasy. Vous faites énormément de dégâts chez les mineurs.. Vous séquestrez les mineurs pour les droguer, mais on n’a pas cette preuve. A votre âge, vous voulez détruire votre vie et celle des autres», a martelé la représentante du Ministère public qui a requis la peine de deux ans de prison ferme contre Mamadou Tambadou.



Réagissant à cette accusation, le mis en cause a soutenu que le médicament procure un certain bien-être même s’il contient de la drogue. Toutefois, il indique qu’il ne vend pas de drogue.

Le tribunal a condamné Mamadou Tambadou à un mois de prison ferme.

