Trafic de drogue : Un artiste-musicien écope de 2 ans de prison ferme

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020

L’artiste-musicien et trafiquant de chanvre indien répondant au nom de Ibrahima Mbengue et son ami Mor Diaw établis à Yoff, ont été condamnés, hier, à 2 ans de prison ferme par le juge des flagrants délits de Dakar. Ces derniers, sont poursuivis pour les faits de cession et usage de chanvre indien.



Son ami, Mor Diaw sera arrêté en possession de 125 grammes de chanvre indien.



Interrogé sur la provenance de la drogue, ce dernier balance son ami, fournisseur et conduit les gendarmes au domicile du musicien Ibrahima.



L’artiste a été surpris en train de griller un joint de chanvre indien au moment de son arrestation.



