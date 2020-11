Trafic de drogue: Un grand transitaire tombe dans les filets de la gendarmerie Dans la lutte contre le trafic et l’usage de drogue, la Gendarmerie nationale multiplie les opérations sans répit. En effet, la Brigade de recherches de l’avenue Faidherbe à Dakar, vient de se distinguer durant le week-end, en procédant à l’arrestation d’un grand transitaire épinglé avec une importante quantité de yamba.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020

Trafic ou usage personnel ? Les enquêteurs de la gendarmerie répondront à cette question dans le but de qualifier ces faits graves.



Le transitaire dont « Le Témoin » préfère taire le nom pour les besoins de l’enquête, n’est pas le seul dans ce pétrin. Car, un ressortissant nigérian est également tombé dans les filets de la gendarmerie.



Les deux devaient être tous déférés hier mardi devant le parquet.



