Trafic de drogue : Un réseau de dealers sénégalais démantelé à Paris Un réseau de trafiquant tombe encore. En effet, cinq personnes ont été arrêtées à Paris, pour trafic de drogue entre le 6 et le 12 septembre dernier. Selon "Les Échos" qui donne l’information, ils sont tous de nationalité sénégalaise et seraient actuellement entre les mains de la justice.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 12:22

Cinq Sénégalais ont été arrêtés à Paris pour trafic de drogue entre le 6 et le 12 septembre dernier et selon les informations, ces mis en cause sont tous originaires de Louga, poussant notre source (Les Echos) à se poser la question suivante: La région de Louga sera-t-il dans le collimateur des autorités judiciaires françaises ?



Mamadou Diop est le premier a être interpellé depuis le 6 septembre 2022, alors qu’il se déplaçait en vélo entre Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), son lieu de résidence, et la Porte de La Chapelle. Il a été arrêté à minuit, alors qu’il était en possession de 113 cailloux. Selon la même source, les policiers ont trouvé 87 autres cailloux et 100 grammes de cocaïne conditionnés dans onze coquilles d’œufs. Il a reconnu les faits et expliqué qu’il s’adonne à ce trafic pour «aider (ses) sœurs malades». Il a souligné, pour se justifier, qu’il ne gagne que 1200 euros.



Et c’est le 9 septembre 2022 que les deux autres Lougatois tombent, un trafiquant et son complice. Le duo est tombé en même temps que Cheikh Ndiaye, originaire de la même région et présenté comme le cerveau du réseau de trafic de drogue. Ce dernier habite à Sevran (Seine-Saint-Denis). Plus de 8 000 euros et du matériel de conditionnement de crack a été saisi sur lui.



Et en dernier, le 12 septembre 2022, Souleymane Mbaye boucle le cycle des arrestations de trafiquants de drogue sénégalais dans la capitale française. Il a été arrêté en plein Paris. Il détenait des cailloux et des bouteilles contenant du crack. Deux balances, de l’argent liquide, du bicarbonate de soude et un livre de comptabilité ont été trouvés chez lui.













Avec Rewmi

Ndèye Fatou Kébé