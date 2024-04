Trafic de drogue à Mbour : Un taximan arrêté et 37,2 kg de chanvre indien saisis

Le commissariat central de Mbour a réalisé un gros coup de filet, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les hommes du commissaire Bara Niang ont saisi 37,2 kg de chanvre indien, suite à l'arrestation d'un taximan. Il a été présenté ce mercredi au procureur, rapporte "Seneweb".



O. M. profitait de son statut de taximan, pour maquiller son commerce illicite de drogue. L'homme, domicilié à Khelcom, une localité de Mbour, ravitaillait certains quartiers en drogue.



Son trafic a été démantelé, lorsque le limier en chef de la Petite Côte a été informé de l'existence d'un intense trafic de drogue sur l'axe Mbour - Aïnoumane. Le commissaire Bara Niang a aussitôt actionné ses éléments de la brigade de recherches, qui ont mis un dispositif de surveillance à cet effet, révèle la même source.



Après une longue planque, les limiers en tenue civile ont interpellé, vendredi dernier, le taximan en possession de 200 g de chanvre indien et de la somme de 25 000 FCfa, selon des sources de "Seneweb". Ce dernier, âgé de 34 ans, a reconnu être le propriétaire de la marchandise illicite, tout en niant être un trafiquant. La perquisition de son domicile s'est soldée par la découverte, sur la terrasse, de deux sacs contenant au total 37 kg de chanvre indien de la variété "fogny". La marchandise illicite a été dissimulée dans des aliments de bétail pour tromper la vigilance des intrus. C'est l'odeur particulière de l'"herbe qui tue" qui a mis la puce à l'oreille des limiers.



Au terme de cette fructueuse mission, les 37,2 kg de drogue, le taxi et les 25 000 FCfa, ont été mis sous scellés.



Le taximan O. M. a été déféré ce mercredi au Tribunal de Grande Instance de Mbour, pour détention et trafic de chanvre indien.





Ndèye Fatou Kébé