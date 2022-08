Trafic de drogue à Mbour et à Kédougou : 190 kg de drogue saisis par la brigade de la gendarmerie de Joal La gendarmerie a fait une grosse saisie de chanvre indien dans la nuit du 9 au 10 août. Un convoyeur a été interpellé par les éléments de la brigade de Joal avec 190 kg de «yamba».

Joli coup de filet des éléments de la brigade de Joal qui ont fait tomber un convoyeur avec 190 kg de chanvre indien, a-t-on appris de Seneweb. En effet, c’est suite à un renseignement relatif à un débarquement de cette drogue dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août derniers, que les pandores ont mis un dispositif de surveillance. Une mission qui a permis d’interpeller le convoyeur et sa pirogue.



La drogue était répartie dans sept sacs pour ne pas soulever de soupçons. Mais c’était sans compter avec la détermination des hommes du LieutenantColonel Alioune Diop, qui sont rompus à la tâche et très avertis dans la lutte contre le trafic de drogue. Il faut souligner que ce n’est pas seulement à Joal que la gendarmerie a fait une saisie de drogue.



À Kédougou également, les hommes en bleues, ont démantelé un réseau de trafic international. En effet, tout est partie d’un renseignement faisant état d’un trafic intense de drogue dans un village dont le baron serait un ressortissant malien. C’est dans ces circonstances, indique Seneweb, que les éléments de la brigade de Saraya ont mis en place un dispositif de surveillance et de filature.



Cette opération s’est révélée fructueuse. Et pour cause, elle a permis l’arrestation de F. Cissoko en possession de 1, 5 kg de chanvre indien selon le Lieutenant Sembène, adjoint du commandant de la compagnie de Kédougou. Suite à d’intenses investigations, les enquêteurs ont découvert 30 sachets contenant de la poudre blanche, dissimulés dans un sac qui a été caché dans la forêt dudit village.



Les tests effectués sur le produit ont révélé qu’il s’agit bien de cocaïne. L’enquête suit son cours pour l’interpellation des autres membres de ce réseau de trafic international de drogue

