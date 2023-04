Trafic de drogue à Touba: Pape Guèye tombe avec trois kilos de chanvre indien

Marié à deux épouses et père de sept enfants, le taximan Pape Guèye court tout droit vers la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel. La cinquantaine, l'homme, originaire de Kaolack, a été arrêté alors qu'il convoyait trois kilogrammes de chanvre indien appelé "Fogny". Il y a deux semaines, les limiers ont été informés d'un vaste trafic de chanvre indien exercé au quartier Khayra de Touba. Mais, il n'aura pas fallu longtemps aux éléments de la brigade des stupéfiants de Diourbel pour cerner le responsable de ce trafic. C’est grâce aux informations fournies par un de leurs indicateurs qu'ils ont pu identifier Pape Guèye qui était au cœur de ce trafic illicite, raconte L'As.



Pour le prendre sur le fait, les limiers ont fait passer l'un d'eux pour un consommateur de drogue. Ce dernier passe alors une commande auprès du taximan. Sans se douter du piège qui lui est tendu, Pape Guèye se présente au rendez-vous avec trois kilogrammes de chanvre indien soigneusement dissimulés dans un sac plaqué sous le piège passager. Quand le faux drogué se présente à lui avec l'argent, Pape Guèye lui remet la drogue et se fait immédiatement menotté. Ainsi, le taximan est embarqué vers le commissariat spécial. Durant sa garde à vue, il a indiqué n'avoir servi que de convoyeur de la drogue pour un certain Alassane dont il ignore l'adresse et le numéro de téléphone. Des arguments qui n'ont pas pesé sur la balance face aux enquêteurs. Au terme de la durée légale de garde à vue, Pape Guèye a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel. Après avoir bénéficié d'un retour de parquet au commissariat central de Diourbel, le taximan a été placé sous mandat de dépôt après avoir été inculpé pour trafic intérieur de drogue.