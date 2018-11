Trafic de drogue à l'Ucad : L'étudiant Mohamed Niang condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme

Les quatre étudiants impliqués dans l'affaire de la drogue saisie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont été fixés sur leur sort ce jeudi par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Initialement poursuivi pour des faits de trafic de drogue, Mohamed Niang a finalement écopé de six mois d'emprisonnement ferme pour détention de chanvre indien en vue de l'usage. Ses trois acolytes Mamadou Senghor, Martial Sagna et Mohamed Diédhiou ont récolté 10 jours d'emprisonnement. Une peine, qu'ils ont déjà purgée, lors de leur détention préventive.



Pour rappel, les prévenus ont été surpris le 15 novembre dernier dans une chambre située au pavillon A de l'Ucad, en possession de 21 cornets et 250 g de chanvre indien.













Kady FATY Leral