Trafic de drogue dure : Arrestation d’un couple de dealer à Pikine Les limiers du commissariat d’arrondissement de Pikine ont mis fin aux agissements d’un couple qui s’activait dans le trafic de drogue dure. Il s’agit de I. Coly agriculteur et S. Sall, tous habitant à Pikine Icotaf.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 16:24

« L’As », nous informe qu’ils sont tombés dans les filets des éléments de la brigade de recherches qui étaient mis au parfum d’un vaste trafic de drogue dure. C’est ainsi que ces derniers ont effectué une descente inopinée au domicile des présumés dealers pour interpeller la dame S. Sall et I. Coly.



Les hommes du Commissaire Mame Arona Ba ont saisi sur les lieux un paquet de 25 grammes de chanvre indien et 13 boulettes de drogue dure ‘’Crack’’.



Selon nos confrères, au moment de son interpellation, I. Coly a réclamé la paternité de toute la drogue pour décharger sa partenaire. Ce qui n’a pas convaincu les limiers du fait de l’attitude de S. Sall qui a tenté de dissimuler la drogue.



Le couple a été déféré finalement au parquet pour association de malfaiteurs, trafic de drogue dure, détention et usage de chanvre indien.



