Trafic de drogue : le commerçant C. Guèye interpellé par la DOCTRIS La Division opérationnelle de la Docrtis a procédé à l’interpellation du commerçant C. Guèye, né en 1987, le 29 mai dernier pour détention et trafic de chanvre indien portant sur une quantité de 50,50 kg. Son arrestation, selon les sources de « EnQuête », fait suite à l’exploitation d’une information anonyme faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien dont le cerveau serait le susnommé, qui exercerait ses activités un peu partout à Dakar.

La stratégie de ces spécialistes de l’antidrogue permettra vite de cerner la personnalité, les activités et l’environnement de C. Guèye, ainsi que l’ampleur de son réseau de trafic de drogue.



Les différentes investigations, selon nos sources, permettront également de cerner son mode opératoire avant de déclencher l’opération visant à le neutraliser et mettre un frein à son trafic.



Cela a fonctionné parfaitement avec l’arrestation du susnommé, alors qu’il tentait d’effectuer une livraison de trois blocs et demi de chanvre indien qu’il détenait à bord d’une moto lui servant de moyen de transport pour ses activités illicites.



Conduit à son lieu de cache aux fins d’une perquisition, sis à Thiaroye-Azur, lesdits éléments ont découvert sur place 47 autres blocs de chanvre indien. Interrogé sommairement, C. Guèye a reconnu sans ambages la paternité de toute la drogue qui, d’ailleurs, ne pouvait en être autrement. Suffisant pour qu’il soit mis en position de garde à vue, puis il sera déféré au parquet au terme de ses auditions

