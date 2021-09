Trafic de drogue : un commerçant nigérian tombe avec 60 grammes de haschisch La Police des Parcelles Assainies a mis fin aux agissements d’un dealer de nationalité nigériane. Ch. E. âgé de 40 ans et commerçant de profession a été alpagué par les éléments de la brigade de recherches (Br) des Parcelles Assainies au cours d’une patrouille.

Selon les sources « de L’As », tout serait parti d’une information anonyme reçue par les limiers faisant état d’un vaste réseau de trafic de haschich à Nord-foire et entretenu par un jeune homme de nationalité nigériane habitant à Pikine.



Sans tarder alors, les hommes du Commissaire Thierno Diop investissent les lieux pour infiltrer le réseau. Au cours d’une opération de sécurisation dans la nuit du 02 au 03 septembre, les limiers aperçoivent le présumé dealer Ch. E. devant un bar à Nord-Foire. Suspectant le mis en cause, les éléments de la brigade de recherches procèdent alors à son contrôle.



Ils ont trouvé par devers lui 60 grammes de haschisch. Interrogé sur la provenance de la drogue, Ch. E. dit ignorer le nom de son fournisseur. Il a soutenu que la drogue est destinée à sa consommation. Il est placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour détention et trafic de haschich. Il croupit en prison.



