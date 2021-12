Trafic de drogue: un pompier arrêté par Les gendarmes

La gendarmerie nationale a mis la main sur 4 kilogrammes de chanvre indien. Parmi les deux trafiquants arrêtés, figure un sapeur-pompier.



Les agents de la brigade de recherche de la gendarmer de Diakhaye ont mis la main sur 4 kg de chanvre indien. L’un des deux mis en cause est un sapeur-pompier âgé de 33 ans et officiant à la 14ème compagnie de Rufisque, renseigne Rfm. Lui et son acolyte ont été dénoncés par un informateur des gendarmes, renseigne Rewmi.



Après avoir rassemblé les infos nécessaires sur le trafic, Les pandores débarqueront dans le domicile du soldat du feu. Ils y trouveront l’agent et son ami qui a apporté le chanvre. Le pompier était chargé de trouver des clients. Les deux dealers ont été arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de recherche de Dakar. Ils seront présentés au procureur ce jeudi, au tribunal de Pikine.