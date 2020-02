Trafic de faux billets : ‘’Alaye Djité’’, le complice de Thione Seck encore arrêté au Mali Alaye Djité, le complice présumé de Thione Seck dans l’affaire des faux billets, a encore été arrêté au Mali, dans une affaire de faux billets et usurpation de d’identité, alors que son procès en appel, aux côtés de Thione Seck, est prévu le 23 mars prochain, selon "Libération". « En fait, tout chez cet homme est faux. Son vrai nom est Derrick Mouma et il est de nationalité camerounaise. Il est au moins recherché dans trois pays d’Afrique. Pour l’affaire qui lui vaut son arrestation, 900 millions de FCfa en faux billets, des machines et plusieurs faux passeports ont été saisis à son domicile lors d’une perquisition », précise le journal.

