Trafic de faux billets: Bougazelli et ses présumés complices écroués

Vendredi 22 Novembre 2019 à 18:55

Seydina Fall Bougazelli et ses coaccusés dans l’affaire de trafic présumé de faux billets de banques ont été écroués au terme de leur audition par le procureur de la République. Ils ont aussitôt été placés en détention préventive en attendant l’audition dans le fond par le Doyen des juges d’instruction, saisi pour l’ouverture d’une information judiciaire. Ils ont été inculpés pour les délits d'association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal et de blanchiment de capitaux. Selon la RFM, Bougazlli est poursuivi, en plus de ces délits, de tentative corruption. Le député démissionnaire de l'Alliance pour la République (Apr) aurait proposé une somme de 10 millions de F Cfa aux gendarmes enquêteurs pour acheter leur silence.

