Trafic de faux billets: Le dossier Bougazelli en phase de clôture

D’après "Les Echos", si le parquet ne réagit pas par un réquisitoire supplétif pour demander d’autres actes d’instruction, le juge pourrait rendre son ordonnance définitive après avoir reçu un réquisitoire définitif.



Pour rappel, tous les inculpés sont désormais libres. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a accordé, le 18 août dernier, la liberté provisoire, sous le régime du contrôle judiciaire, à Moussa Ouedraogo, l’unique personne qui restait en détention dans cette affaire de trafic de faux billets.



Bougazelli et Cie étaient inculpés et placé sous mandat de dépôt, courant juin 2020, pour association de malfaiteurs, contrefaçon et fabrication de signes monétaires, blanchiment de capitaux et tentative de corruption…