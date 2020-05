Trafic de faux billets de banque : La gendarmerie retire des mains d’une bande de 06 individus prés de 2000 milliards FCFA

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Les Pandores de la Brigade de recherches ont mis la main sur 2,050 milliards soit un total de 1639 milliards 892 millions 500 mille de nos francs informe le journal l’As. Lequel estime que si cette bande avait réussi son coup, l’économie du pays allait s’écrouler comme un château de sable.



Près de 2 000 milliards Cfa, raconte le journal c’est la moitié du budget du Sénégal en coupures d’euros que les braves gendarmes de la Brigade de Faidherbe ont réussi à retirer des mains d’une bande de 06 individus qui s’activaient dans la fabrication de faux billets de banque. L’information a été donnée hier par le siteweb «Lasnews.info» qui monte en puissance dans l’information digitale.



D’après le dernier né du groupe Amal, les pandores ont réussi à mettre la main sur les malfrats au cours d’une descente inopinée à leur quartier général situé à Zac Mbao dans la soirée du mercredi 13 mai dernier, aux environs de 19 heures.



Cette opération, révèle toujours notre source a permis également aux gendarmes de saisir le matériel de fabrication de faux billets et des coupures comprenant 03 paquets de 50 millions d’euros, 01 paquet d’un milliard et 01 autre de 900 millions, soit un total de 02 milliards cinquante millions d’euros, soit 1.639.892.500 de Fcfa.



La bande des 06 Sénégalais sera présenté devant le parquet incessamment. Lequel les mettra à la disposition d’un juge d’instruction qui les placera sans doute sous mandat de dépôt pour faux monnayage et éventuellement falsification d’une monnaie étrangère ayant cours au Sénégal et blanchiment de capitaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos