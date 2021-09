Trafic de faux passeports européens, américains: La "boutique" de Ndèye Yandé cernée à Nord-Foire Les affaires Kilifeu, Simon et les députés embarqués dans des trafics de passeports pas encore au bout de leurs révélations qu'une autre surgit. Cette fois-ci du côté de Nord-Foire.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 06:42

Libération révèle que "la boutique" de Ndèye Yandé Seck est cernée qui est en fait au coeur d'un grand réseau démantelé après l'arrestation par le Gri de Ndèye Binta Ndiaye à l'Aibd.



A en croire le journal, Ndèye Yandé Seck "travaillait" avec un couple gambien et Lamine Seydi, basé en Allemagne.



Des faux passeports français, américains et plusieurs "titres de séjour" saisis lors d'une perquisition

