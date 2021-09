Trafic de migrants: Thier a voyagé à six reprises avec le passeport de Simon, 08 "bombes" retrouvées dans son téléphone D'autres têtes vont-elles tomber? Ce qui est sûr pour Libération, le téléphone de Thier contient huit (8) bombes , après confiscation par les enquêteurs.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 19:04

Thierno Amadou Diallo a fait fort en faisant tomber tour à tour Kilifeu et Simon, sur les vidéos qui les impliquaient directement.



Landing Mbissane Seck, filmé par Thierno Amadou Diallo dans sa voiture parlait de passeports diplomatiques et de visas, tandis que Simon a été inculpé pour trafic de migrants, en "louant" son passeport français et ce, depuis 2014. Thierno Diallo a confié aux enquêteurs qu’il a voyagé avec le passeport de Simon à six (6) reprises en Italie. Il ajoute que Simon lui louait souvent son passeport, en contrepartie d’une somme d’argent variant entre 500 000 et 3 000 000 Fcfa.



A l'en croire, c’est lors de son dernier voyage en Italie qu’il a été arrêté par la police italienne, qui l’a rapatrié au Sénégal avant de confisquer son passeport.



Mais, l'information qui peut faire est celle donnée par Libération qui indique que dans le téléphone de Thier, on y a découvert huit (8) autres bombes. De qui s'agit-il? Mystère et boule de gomme!

