Trafic de migrants : Une filière népalaise démantelée à Dakar, 9 arrestations

Un réseau de trafic de migrants entretenu par des Népalais, a été démantelée par les éléments de la Sûreté urbaine. Neuf Népalais ont été dans un immeuble sis au Plateau, précisément à la Rue Saint-Michel X Ngalandou Diouf.



Âgés entre 19 et 41 ans, ces derniers, soupçonnés d’être au centre d’un trafic de migrants et de personnes, ont déclaré vouloir se rendre aux États-Unis via le Nicaragua. "Libération" qui donne la nouvelle, révèle qu’un commerçant a été également interpellé aux Parcelles Assainies. Il a reconnu les faits.



Les candidats à l’émigration ont confié aux policiers, avoir rejoint le Sénégal grâce à un certain Mamadou Diallo, un commerçant guinéen qui travaille avec un contact basé à Dubaï, nommé Bissal.



Chacun a déboursé 30 000 dollars (environ 18 millions FCfa) pour le voyage aux États-Unis. " De Dubaï, ils devaient rejoindre le Portugal, mais faute de visa de transit, ils se sont repliés à Dakar. "















Senenews