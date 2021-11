Trafic de migrants à l'Aibd: Le parrain des passeurs arrêté, des faux passeports diplomatiques retrouvés chez... L'immunité parlementaire des députés levée, le parrain des passeurs de l'Aéroport international Blaise Diagne arrêté, la machine s'emballe.

En fuite depuis l'arrestation de son épouse et complice Bernadette Béa, le parrain des passeurs, Guy Béa est tombé aux Maristes.



Le Camerounais dirigeait un réseau composé de seize (16) membres présumés, dont deux policiers de l'Aibd, des agents d'Amarante et de Téranga sûreté, des facilitateurs, "un transporteur", selon "Libération".



Cent deux (102) faux passeports dont des diplomatiques sénégalais, ont été saisis au domicile de Guy Béa.

