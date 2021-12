Trafic de passeports: Thierno Diallo mouille encore Kilifeu et met la pression sur Thiaat

Thierno a d’emblée écarté tout lien d’amitié avec Kilifeu. Voici quelques extraits de son entretien.



« Kilifeu n’est pas mon ami. Je ne connais rien de lui. C’est par l’entremise de Thiat que nous avons fait connaissance. Kilifeu sait pourquoi je l’ai filmé. Lui seul peut répondre à cette question. Peut-être que les Sénégalais ne savent pas ce qui se passe et ils n’ont pas besoin de savoir, d’ailleurs. Mais lui, il le sait. Quand je le filmais, c’était juste entre lui et moi. Je n’ai pas diffusé la vidéo. Je n’y ai jamais pensé et il le sait.



J’ignore comment la vidéo s’est retrouvée sur la toile, parce qu’au moment des faits, j’étais derrière les barreaux et en quarantaine aussi, à cause du Covid. Je n’avais pas la possibilité de publier une vidéo. Ceux qui disent que j’ai filmé Kilifeu pour le détruire, ne maîtrisent pas l’histoire. Je n’ai aucune intention de le détruire. D’ailleurs, si Kilifeu m’avait présenté des excuses, je lui aurais pardonné, sans problème ».



Interrogé sur le cas de Simon, Thier précise que c’est Kilifeu qui l’a poussé à mouiller le rappeur, en voulant raconter des contrevérités aux enquêteurs. Ne pouvant plus supporter les « mensonges » de Kilifeu, à la barre, il dit avoir été obligé de passer aux aveux. Et c’est là que le nom de Simon s’est retrouvé dans l’affaire.



« Je n’ai aucun contentieux avec Simon. Il a été arrêté pour son passeport en Italie. Mais j’ai avoué avoir voyagé avec son passeport, plusieurs fois lors de l’audition. J’étais obligé de passer aux aveux puisque Kilifeu ne disait pas la vérité. Thiat a emmené Simon chez moi. Il ne peut pas le nier. D’ailleurs, lui-même devait faire l’objet d’une arrestation. C’est moi qui l’ai sauvé », a laissé entendre Thierno Diallo.