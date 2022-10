Trafic de passeports diplomatiques : 14 faux dossiers débusqués au Palais

Nouveaux développements dans le dossier du trafic de passeports diplomatiques qui a éclaté entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères.



Une affaire pour laquelle au total, six personnes ont été arrêtées entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Il s’agit des hommes d’affaires Limamoulaye Seck (l’homme au cœur du réseau) et Aly Ndao, Badara Sambou et Cheikh Ibnou Araby Samb, tous les deux agents au ministère des Affaires étrangères.



Et de deux gendarmes : il s’agit d’Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Etrangères. Ce pandore facilitait l’enrôlement et le retrait des documents après leurs confections. Il y a également l’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence.



D’après les informations de Libération, 14 faux dossiers ont été débusqués à la présidence de la République déposés par la bande de Limamoulaye Seck.



D’après les informations de Libération, 14 faux dossiers ont été débusqués à la présidence de la République.



Le gendarme adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence et Limamoulaye Seck était le cerveau de cette entreprise délictuelle.



Le gendarme Bâ est mouillé jusqu’au cou. Les investigations techniques effectuées sur les téléphones portables des mis en cause permettaient de découvrir des captures d’écran de photos de passeports diplomatiques, des documents administratifs en rapport avec la délivrance des passeports diplomatiques ainsi que des reçus et message d’accusé de réception de transactions monétaires.



En outre, cette analyse technique révélait la présence du numéro de téléphone de l’adjudant-chef Bâ sur les téléphones des mis en cause ainsi que des communications régulières entre ce dernier et Limamoulaye Seck.



A signaler que les gendarmes mis en cause seront jugés aujourd’hui vendredi devant le tribunal militaire.

Senenews