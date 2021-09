Trafic de passeports diplomatiques: L'une des "épouses" de Mamadou Sall était un...homme, 31 faux mariages célébrés L'affaire des faux passeports diplomatiques continue avec de nouvelles révélations, comme notamment les trente et un (31) faux mariages célébrés par Kandé et ses complices de députés.

Trente et un "31", c'est le nombre total de faux actes saisis en même temps que trente quatre (34) copie des passeports diplomatiques de Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansokho.



L'une des "épouses" de Mamadou Sall, S.Wagué, est un...homme, révèl Libération. D'ailleurs, sur procès verbal, Kondé lâche: "Mamadou Sall, je le connais depuis qu'il était enseignant...".



Il enfonce: "Mamadou Sall et Boubacar Biaye me sollicitaient pour aller aux Affaires Etrangères avec leurs "femmes" et leurs "enfants"; Sadio Dansokho, que je connais depuis plusieurs années, m'a souvent sollicité pour le dépôt de passeports pour des visas Schengen", dit-il.



O va vers un déclenchement imminent de la procédure pour sauver l'immunité des deux députés. Le journal d'ajouter pourquoi Pape Diop, l'ancien maire de Dakar doit être interrogé.

