Trafic de passeports diplomatiques: Les "mariées" des deux députés déballent L'actualité sur le faux est au coeur du Sénégal, avec le trafic de faux passeports, de visas entre autres scandales et par des personnes publiques.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 07:13 | | 0 commentaire(s)|

Si Kilifeu et Simon peuvent être des cas isolés, mais étant dans le même mouvement activiste, le "Y En A Marre", les élus du peuple ne peuvent l'être.



Les deux (2) victimes de Condé reviennent sur leurs déboires avec les rencontres et les énormes sommes déboursées.



O.T déballe: "le député Mamadou Sall m'avait promis un titre de séjour portugais".



Et N.C, l'autre victime d'entrer dans les détails, expliquant comment ont été délivrés les actes de mariage pour les passeports.



Pour rappel, Mamadou Sall et Babacar Biaye ont été cités dans une affaire de trafic de faux passeports diplomatiques et la levée de leur immunité parlementaire ne serait qu'une affaire d'heures.

