Trafic de passeports diplomatiques : Seydou Gueye évoque la séparation des pouvoirs L'affaire des passeports diplomatiques n'a toujours pas tiré son épilogue final. Seydou Gueye prend la défense de l'Etat et prône la séparation des pouvoirs.



La défense



“L’Etat est resté dans sa position de dispositif exécutif attendant que l’Assemblée nationale se réunisse pour engager la procédure de levée de l’immunité parlementaire afin que ces personnes mises en cause puissent être à la disposition de la justice. On les connait les faussaires de la République. On ne les cherche pas chez nous’’, a fait savoir Seydou Gueye, ce dimanche, devant le Jury du dimanche, sur Iradio.



Une bonne attitude



Le ministre responsable de la Communication du Palais a salué la démarche de l’Assemblée nationale pour examiner ce dossier qui implique deux des leurs. Seydou Gueye qui parle de ’’ cas isolé’’, comme on a l’habitude de le voir souvent au sein de l’institution, estime que le Parlement est resté serein. ‘’ Je partage cette thèse d’acte isolé. Ce n’est pas l’Assemblée nationale qui a accompagné les députés qui sont mis en cause.



Ce qu’on attend d’une personne investie de charge publique, c’est d’être comme la femme de César, être au-dessus de tout soupçon. C’est cela notre challenger et notre défi. Quand on a des responsabilités publiques, il faut se donner les moyens d’être au-dessus de tout soupçon. Maintenant, quand on en arrive à mettre la main dans la confiture, il reste les séquences contentieuses. Je crois qu’il faut se féliciter de la confiance et de la sérénité qui a accompagné cette affaire’’, a déclaré le porte-parole du parti présidentiel.



Senego

