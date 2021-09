Trafic de passeports diplomatiques: Six autres députés de l’Assemblée nationale, impliqués

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021

Leux députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye ne seraient les seuls dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques.



Six autres députés de l’Assemblée nationale seraient impliqués dans ce trafic.



D’après le quotidien Tribune, les chambres VIP où logeaient Karim Wade, Khalifa Sall et Boughazelli sont en train d’être aménagées par l’administration pénitentiaire.



