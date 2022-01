Trafic de pilules d'ecstasy: La DOCTIS frappe au cœur d’un réseau à Sicap-Foire M. Sall a été interpellé et déféré au parquet par les limiers de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS). Il ravitaillait en pilules d’ecstasy, Sicap-Foire et ses environs.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Dernièrement, les enquêteurs de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) ont été au mis au parfum d’un intense trafic d’ecstasy à la Sicap-Foire et ses environs.



Ils ont mené une opération qui a permis de mettre un terme à ce trafic de drogue de synthèse dans ce quartier dakarois. En effet, munis de certaines informations sur ce réseau, les hommes du Commissaire Ndiara Sène, le patron de la DOCRTIS, ont réussi à identifier le repère des trafiquants. Les agents de la Division opérationnelle y ont fait une descente inopinée, qui a permis de mettre le grappin sur le cerveau.



Puisque, sur les lieux, ils ont trouvé le principal suspect, M. Sall, en possession d’un important lot de pilules d'ecstasy, une drogue dure hautement addictive et mortelle. Au terme de sa période de garde-à-vue, confient nos sources, il a été placé sous mandat de dépôt de suite, après sa présentation aux autorités judiciaires compétentes.



L'ecstasy est une drogue illégale dans tous les pays du monde. Largement répandue depuis quelques années, elle est également connue sous le nom de MDMA. En plus d'être hors-la-loi, les consommateurs d'ecstasy s'exposent à une multitude de dangers.



Elle est considérée comme une drogue dure, du fait de ses effets sur le cerveau et des risques qu'elle engendre sur la santé. Elle est la seconde drogue la plus consommée parmi les 18-25 ans, après le cannabis et devant la cocaïne. Elle est particulièrement présente dans le monde étudiant.



Ailleurs, la Brigade régionale des stupéfiants de Kolda et la Division opérationnelle de la DOCRTIS ont fait une belle moisson. Il s’agit de deux opérations concomitantes entre les régions de Kolda-Sédhiou et de Dakar, qui ont permis à la BRS de Kolda de procéder nuitamment, la semaine dernière, à la saisie de 14 Kg de chanvre indien de la variété dite “verte’’ dans le département de Kolda et à l’interpellation des nommés B. Sow, qui a pris le risque de troquer ses activités de bûcheron pour le trafic de drogue entre Sédhiou et Kolda, et G. Diao, son fournisseur. Les deux présumés trafiquants ont été remis entre les mains du parquet pour les faits de détention et trafic de chanvre indien.















Enquête

