Trafic de tickets-restaurants à l'IPRES : Un préjudice estimé à des centaines de millions Sous la direction de Mamadou Sy Mbengue, l'IPRES est actuellement secoué par un scandale financier sans précédent. Il s'agit d'un vaste trafic de tickets- restaurants. Le préjudice subi par l'Ipres (Institution de prévoyance Retraite du Sénégal) est estimé à des centaines de millions FCFA.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Pis, des assistantes de Direction de l'Ipres, des restaurateurs libanais de la place, des traiteurs et des comptables sont impliqués au point que des syndicalistes demandent au Président Macky Sall de saisir le procureur de la République pour tirer cette affaire au clair.



Que s'est-il passé ? L'Ipres comme toute entreprise restaurait son personnel, cadres ou employés dans des restaurants de la place, à l'aide d'un système de paiement dit tickets restaurants et chèques-déjeuner. Et chaque mois, les restaurateurs se faisaient rembourser par l'Ipres sur la base de tickets-souches. Malheureusement, pendant des mois voire des années, l'Ipres ne faisait que payer des montants reposant sur des tickets trafiqués et repas fictifs. Comme quoi, l'Ipres payait beaucoup plus que ce qu'elle devait réellement aux restaurants. En tout cas, l'affaire pollue la climat social en attendant que la Dic entre dans la danse du ventre...















Le Témoin

