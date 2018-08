Trafic de visa au nom de Serigne Bass Abdou Khadre: une information judiciaire ouverte

Après plusieurs retours de parquet, Mamadou Soumaré sera édifié sur son sort dans les prochaines heures. Le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire et un juge va être désigné.



L’affaire commence lorsque Christophe bigot, ambassadeur de France au Sénégal, a essayé de joindre le porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre pour lui faire part de ses préoccupations. Le diplomate était inquiet du fait qu’une délégation, bénéficiaire d’une lettre de recommandation portant signature et l’entête du porte-parole, ne soit pas rentrée alors qu’elle bénéficiait d’un visa court séjour avec signalement au retour au Sénégal.



Informé de cette affaire, Serigne Bass mandate Me Mamadou Diop qui dépose, en son nom, une plainte devant les enquêteurs de la DIC.



Cueilli à Touba, avec l’appui du Commissariat spécial et interrogé sous le régime de la garde-à-vue, Mamadou Soumaré craque et jure n’avoir été qu’un fusible utilisé par le nommé Alassane Touré. Et pour cause, membre de la protection rapprochée de Serigne Bass, cet ancien vendeur de tissus, avait bénéficié en mai 2017 d’une lettre de recommandation du porte-parole pour bénéficier d’un visa d’une durée de deux ans pour la France.



Aussi Touré lui aurait-il conseillé de scanner et de travailler le document pour décrocher le visa à des candidats, en arguant que ces derniers devaient animer des chants religieux en France. En plus du document, Soumaré se présentait comme étant le secrétaire particulier de Serigne Bass. De ses aveux, il ressort que cette manœuvre frauduleuse, mise en branle depuis 2017, a bénéficié à 40 candidats, ces derniers payaient 2,2 millions avant le voyage et 500 000 une fois qu’ils étaient bien arrivés en France.



Selon Soumaré, l’argent était encaissé par Alassane Touré qui lui a remis 14 millions et un 4x4 saisis par les enquêteurs. Précisant qu’Alassane qui a réussi à quitter le pays, on le signale en Chine, avait deux autres ‘’adjoints’’ dont il ignore les identités.











Libération