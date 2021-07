Trafic de visa et de passeport diplomatique: Kilifeu au cœur du scandale, une plainte plane sur sa tête Dans cette vidéo, on voit l'activiste Kilifeu discuter avec une autre personne qui veut se faire confectionner un passeport diplomatique, appelé dans leur jargon "bou rouge bi". Le client lui fait savoir qu'il avait rencontré un autre démarcheur qui lui avait proposé deux millions cinq cent mille (2.500.000 F CFA), alors que Kilifeu avait placé la barre à trois millions cinq cent mille (3.500.000 F CFA) pour une durée de validité du passeport de trois (3) ans. Les faits se sont passés le 28 juin dernier et le dead line devait être le 16 juillet passé car le client devait envoyer son fils et sa femme qui devait accoucher en Europe. Depuis ce jour, c'est silence radio du côté de Kilifeu qui ne prend plus appels du client qui va finir par porter plainte sous peu.

