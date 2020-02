Trafic de visas à Djoloff Band : L'Ambassade d'Italie n'aurait pas reçu de faux documents Mais sur quelles bases, donc, Djidiack Diouf, le manager de Viviane Chidid, Petit Mbaye et sa bande et la secrétaire de l’ambassade d’Italie à Dakar, ont été arrêtés dans l’affaire de trafic de visas qui a éclaboussé Djoloff Band ? La question a toute sa pertinence, puisque "Les Echos" révèle que l’ambassade d’Italie n’a jamais reçu ces faux documents de supposés membres du Djoloff Band, candidats au voyage. Le journal souligne, par ailleurs, que dans une affaire, aucune plainte n’a été déposée par des plaignants, victimes dans cette affaire. A part certainement celle déposée, après coup, par la chanteuse qui s’est constituée partie civile. Les prochains jours nous édifieront certainement.

