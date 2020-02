Trafic de visas: visée par une enquête, Viviane Chidid n'a pas encore déposé sa plainte Elle avait annoncé s’être constituée partie civile et une plainte dans l’affaire du trafic de visas qui secoue son orchestre le ‘’Djoloff Band’’ et pour laquelle, son manager, Djidiack Diouf et 6 autres personnes ont été arrêtées, Viviane Chidid, n’a toujours pas déposé sa plainte. C’est ce que rapporte "L’Observateur", soulignant que l’artiste serait dans le viseur des gendarmes, qui vont ouvrir une enquête sur elle. Le journal indique, en effet, que « tous les chemins dans cette affaire mènent vers Viviane, qui devrait se faire du souci, car elle ne pouvait pas ignorer toute cette entreprise frauduleuse dans laquelle les cachets de son orchestre ont été utilisés ». Comme quoi, cette affaire n’a pas encore livré tous ses secrets.

