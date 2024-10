Trafic du Train Express Régional : Un retour à la normale annoncé

Dans une note d’information relayée hier dans la soirée, la SETER et la SENTER ont eu le plaisir d'informer tous les clients voyageurs du TER, que les circulations ont normalement repris sur l'ensemble de la ligne Dakar-Diamniadio.



Pour rappel, SETER avait informé que les trains ne pourront pas desservir l’ensemble de leurs arrêts habituels, en raison des conditions météorologiques qui ont perturbé l’infrastructure ferroviaire. Et à l’intérieur même du TER, c’était la galère, avec des cas d’évanouissement relayés par la presse.



Selon la SETER et la SENTER qui remercient au passage tous les clients pour leur patience et réaffirment leur engagement à assurer leur sécurité et leur confort , « le service régulier est désormais rétabli, avec un TER toutes les 10 minutes du lundi au samedi, et toutes les 20 minutes, les dimanches et jours fériés. Le temps de trajet est de 45 minutes, entre Dakar et Diamniadio ».