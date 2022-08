Trafic et détention de haschich : Un réseau de trafic de haschich démantelé à Ngor Exploitant des informations faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic illicite de stupéfiants à Ngor, les éléments de la brigade de recherches des PA ont procédé à l’interpellation du nommé Lamine Camara avec par devers lui seize (16) boules de Haschich conditionné et recouvert de sachet en plastique Le Témoin

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon les éléments de la police des PA, suite à une information faisant état de la présence d’un réseau de trafic de haschich établi à Ngor, ils se sont transportés sur les lieux pour recoupement, investigations et interpellation.



C’est au cours de ladite mission qu’ils ont rencontré le nommé Lamine Camara au comportement et à l’allure suspecte. Fouillé, il a été trouvé porteur de seize (16) boules de haschich conditionné recouvert en plastique.



Face aux limiers, le mis en cause reconnait les faits qui lui sont reprochés. Il déclare qu’au moment de son arrestation, des individus se sont présentés devant lui et lui ont fait savoir être dans le besoin de se procurer du chanvre. Pensant peut-être que ce sont des clients, il a ainsi montré à ses clients policiers la marchandise.



Il avoue s’être procuré la drogue auprès d’un dealer établi à Ngor dont il ignore l’adresse pour n’avoir pas trop duré dans le milieu. Après avoir passé aux aveux, le mis en cause a été arrêté et déféré au parquet pour détention et trafic de haschich



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook