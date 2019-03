Trafic illégal du bois de la Casamance: Le Mfdc en a tiré plus de 10 milliards de F Cfa

Le Mouvement des Forces démocratique de la Casamance a tiré profit du trafic du bois de la Casamance, que Salif Sadio, les chefs rebelles dit pourtant combattre. La révélation a été faite par « The Forest Trends », une organisation caritative environnementale américaine.



Dans le rapport détaillé transmis à un groupe de journalistes d’investigation, l’Ong révèle que le mouvement irrédentiste aurait obtenu environ 19,5 millions de dollars (environ 10 milliards de FCfa) du commerce illégal de bois entre 2010 et 2014. Le même rapport qui met en cause l’ancien Président Yahya Jammeh, l’accuse d’être le parrain de ce trafic de bois.



Au total, 325 millions de dollars de bois illégal en provenance de la Casamance ont transité par les ports de la Gambie entre 2010 et 2016. La majorité de ce bois précieux a été envoyé vers la Chine. Selon l’écologiste Haidar El Ali cité par le rapport, il s’agissait en majorité de bois de rose illégalement introduit en Gambie, renseigne Les Echos et Libération.

