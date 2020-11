Trafic illicite de bois: L'Armée instruite à combattre cette pratique

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a instruit les Forces armées à lutter contre le trafic illicite de bois. « Nous devons rester mobilisés pour mettre fin à la coupe de bois au sud qui détruit notre diversité et appauvrit nos populations. Je tiens particulièrement à la mise en place des plans stratégiques qui ont permis de renforcer les équipements des armées », a rappelé Macky Sall qui présidé ce mardi, la cérémonie de la Journées des Forces armées au Camp Dial Diop.



Pour lui, l’Armée ne doit rien céder dans la lutte contre ce fléau qui détruit la biodiversité et appauvrit les populations. « Voilà pourquoi, au vu des missions toujours plus complexes auxquelles vous êtes appelés, je reste déterminé à accompagner la montée en puissance et la modernisation des Forces armées », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos