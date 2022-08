Trafic international de médicaments : Abdourahmane D. du corridor Dakar-Bamako alpagué par la police de Pikine La police de Pikine a mis fin aux agissements d'un grand trafiquant de médicaments sur le corridor Dakar-Bamako. II s'agit d'un certain Abdourahmane D. âgé de 57 ans et chauffeur de profession. L’As

Selon nos sources, les hommes du Commissaire Mame Arona Ba, après avoir eu vent du trafic international de médicaments vers le Mali, ont installé un dispositif de surveillance. Ce qui leur a permis très vite d’intercepter un véhicule de type minibus transportant 20 cartons de Cac 1000 contenant chacun 20 cartons.



Le véhicule était conduit par M. Sylla. Interpellé sur le propriétaire des médicaments, il donne le nom de Abdourahmane D. qui lui aurait demandé de convoyer la marchandise à Bamako. Le conducteur devait livrer les médicaments auprès d'un certain S. Fofana moyennant 100 mille francs.



Mais le sieur Abdourahmane D. a dédouané le convoyeur, M. Sylla.Il avoue d'ailleurs avoir acheté les médicaments à Keur Serigne bi à 01,800 million francs pour le compte d'un certain S. Fofana, pharmacien de profession basé au Mali. Placé en garde à vue, Abdourahmane D. a été déféré au parquet pour trafic international de médicaments.



