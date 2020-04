Trafic interurbain Touba-Kaolack : Un chauffeur mis aux arrêts à la prison de Diourbel

Surpris en train de chercher des passagers au rond-point Total situé entre Touba et Mbacké dimanche dernier, E. F. Ndiaye a été cueilli par les policiers du commissariat spécial de la cité religieuse. Selon les informations de Actusen.sn, la police de kaolack avait immobilisé par des sabots pour transport irrégulier. Mais le chauffeur les a enlevés avant de disparaitre à bord de son R21. Ainsi les éléments du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr ont été avisés sur ladite affaire.



Ces derniers étaient à ses trousses avant de mettre la main sur lui. En effet, le chauffeur driblait les forces de l’ordre pour transporter des passagers entre Touba et Kaolack. E. F. Ndiaye violait l’arrêté interdisant les transports interurbains en mettant en danger la vie d’autrui. Finalement, il a été déféré au parquet de Diourbel lundi dernier. Selon toujours nos source, le chauffeur a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour transport irrégulier et violation de l’état d’urgence.



L’homme accroupit actuellement à la prison centrale de Diourbel en attendant le jour de jugement en flagrant délit prévu ce jeudi 30 avril 2020 (demain). En effet, ces chauffeurs et conducteurs de motos jakarta sont accusés d’avoir propagé le virus dans plusieurs localités du pays.

