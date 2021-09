Trafic maritime : L’activité du Port autonome de Dakar s’est améliorée de 2,5% au mois de juin

L’activité du Port autonome de Dakar, en juin 2021, s’est améliorée de 2,5%. L’information émane de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui en a fait écho dans son dernier rapport sur les « repères statistiques ».



En effet, la somme des débarquements et embarquements est évaluée à 2 142,8 tonnes au mois de juin dernier contre 2 091,0 tonnes au mois de mai. Par rapport au mois de juin 2020 où la somme était de 1 456,1 tonnes, il est noté une baisse de 47,2%.



Selon la même source, 1 607,5 tonnes pour les débarquements, ont été enregistrées au niveau du Port autonome de Dakar au mois sous revue contre 1 640,7 tonnes le mois précédent, soit un repli mensuel de 2,0%. Par rapport à la même période l’année 2020 où la quantité des éléments pour les débarquements a été de 1 082,0 tonnes, il est tout de même noté une hausse de 48,6%.



Concernant les embarquements, l’agence fait savoir que 535,3 tonnes ont été enregistrées au mois de juin contre 450,2 tonnes le mois qui précédent. Ce qui fait ressortir une progression de 18,9% en variation mensuelle. Comparée à la quantité enregistrée à la période correspondante de l’année écoulée (374,0 tonnes), l’Ansd relève également une hausse de 43,1%.



Bassirou MBAYE













