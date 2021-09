Trafic présumé de passeports: Kilifeu envoyé en prison Après Thierno Amadou Diallo dit "Thier", le rappeur Landing Mbissane Seck alias "Kilifeu" est inculpé et placé sous mandat de dépôt, pour une affaire d'escroquerie et de trafic de faux visas et de passeports, a rapporté un de ses avocats;

Ceci, suite à son face-à-face de ce jour avec le juge d'instruction du 2e cabinet. Ce dernier a donc suivi le réquisitoire du parquet. Simon, qui est présentement face au juge d'instruction, risque également le même sort.



Déférés lundi dernier, les mis en cause, tous membres fondateurs du mouvement social Y en a marre, avaient bénéficié d'un retour de parquet. Présentés à nouveau hier mardi, leur audition a été renvoyée.



En garde-à-vue depuis plus d'une semaine, le rappeur de Keur Gui de Kaolack est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants. Les délits de tentative de trafic de migrants et de complicité d'usage de faux, ont également été retenus contre Simon.





