Trafics de drogue, réduction de l’assiette fiscale, de 1982 à 2019...: Plus de 1000 milliards FCfa, en l’air

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de SourceA, de 1982 à 2019, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) et ses souteneurs ont organisé des trafics de bois, de drogue, de noix d’anacarde, qui ont enrichi à coup de centaines de millions F Cfa les différents leaders du Mouvement irrédentiste.



Et, le Sénégal aura perdu plus de 1000 milliards de francs entre les efforts de guerre fournis par l’Etat central, la réduction de l’assiette fiscale, les différents trafics en cours qui financent les activités du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc), entre autres.

